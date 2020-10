Waarom in dezelfde straat het ene gezin tot 220 euro meer betaalt voor evenveel elektriciteit dan het andere

Dat leidt soms tot absurde situaties waarbij gezinnen in dezelfde straat, maar in een verschillende gemeente, een veel hogere factuur moeten ophoesten. Zo betaalt een gezin in Hooglede (in West-Vlaanderen) jaarlijks 450 euro aan netwerkosten. Maar even verderop in de straat in buurgemeente Staden betaalt eenzelfde gezin 670 euro. Dat is 220 euro of bijna 50% meer op jaarbasis, ondanks het feit dat de twee gezinnen exact evenveel stroom verbruiken. Dat grote verschil heeft gewoon te maken met de twee verschillende intercommunales waartoe de buurgemeenten behoren. Staden wordt bediend door Gaselwest. Voor elektriciteit is Gaselwest de duurste intercommunale van ons land. Hooglede zit bij Fluvius West, dat bijna de goedkoopste intercommunale van België is.