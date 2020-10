Verenigingen in Wingene mogen tijdelijk geen activiteiten organiseren

Een kaartnamiddag van de seniorenvereniging, pleinspelen met de chiro, zelfs een training van de voetbalclub, ... de komende 2 weken mag het allemaal niet doorgaan in Wingene. Dat heeft het gemeentebestuur beslist in samenspraak met de provincie. De maatregel moet voorkomen dat corona zich verder verspreidt.

Uit de lokale contactopsporing blijkt namelijk dat mensen met een rijk verenigingsleven, en dan vooral jongeren, een belangrijke bron van besmetting zijn. Burgemeester Hendrik Verkest: "We hebben gemerkt dat een aantal besmettingen komen van mensen die bijvoorbeeld studeren in Gent, hier op zaterdag voetbal spelen, dan ook nog eens actief zijn in de jeugdclub en leider zijn in de plaatselijke jeugdbeweging. Die mensen komen op zo veel plaatsen langs, dat het niet meer mogelijk is om bijvoorbeeld die ene leidersgroep in quarantaine te steken. We zitten ondertussen in alarmfase 3, dus het is hoog tijd om ernstige maatregelen te nemen."