Virtual Reality-bril kan mogelijk bevalling verzachten

AP Hogeschool in Antwerpen gaat onderzoeken of een vrouw minder pijn heeft van weeën als ze een VR-bril draagt. Mogelijk is ze ook meer ontspannen tijdens de bevalling. Dat kan ook goed nieuws zijn voor de vader, al moet nog blijken of die zich niet buitengesloten voelt als zijn partner zo'n bril draagt die haar in een andere wereld brengt.