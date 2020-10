Voedselhulp voor Burkina Faso bijna op, Verenigde Naties slaan alarm: "Nu reageren om catastrofe te vermijden"

Het drama is dat de voorraad voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma bijna op is. Antoine Renard toont ons de opslagplaats waar nog 12 ton granen (zoals rijst, het belangrijkste voedselbestanddeel) liggen. In alle opslagplaatsen samen ligt 140 ton. "Dat is nog net voldoende voor de maand oktober", weet Renard. "Vanaf november hebben we een tekort. Er is dan ook geen geld meer om nieuw voedsel te kopen."

Omdat de situatie zo dramatisch is, organiseert het Wereldvoedselprogramma morgen een internationale donorconferentie in Kopenhagen (Denemarken). Ze gaan er een noodoproep lanceren om 90 miljoen dollar te verzamelen. Dat is nodig om het allerergste te vermijden, want nu al zullen de voedselpakketten gereduceerd moeten worden. (De tekst gaat voort onder de foto.)