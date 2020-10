Voor wie stemt God in de Amerikaanse presidentsverkiezingen?

Voor wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgt vanuit België, valt de rol van religie sterk op in vergelijking met de verkiezingen in West-Europa. De VS baseert zich op een strikte scheiding tussen kerk en staat. Religie krijgt er geen overheidsfinanciering en ieder mag vrij zijn religie beleven.

En toch is die scheiding minder strikt dan ze op het eerste zicht lijkt, zeker in de aanloop naar de verkiezingen. Er is geen presidentskandidaat die het aandurft om niet "so help me God" te zeggen, of de gekende uitspraak "God bless America".

President Trump verklaarde tijdens een videoconferentie op 7 oktober dat zijn coronabesmetting “a blessing from God…a blessing in disguise” was. Hij stond de voorbije maanden op de foto met een bijbel in de hand bij een kerk, en op de Republikeinse conventie deed kardinaal Dolan het openingsgebed en kwam zuster Byrne spreken tegen abortus.

Kandidaat Biden op zijn beurt komt openlijk uit voor zijn katholieke identiteit en had op de Democratische conventie niet alleen katholieken en protestanten over de vloer, maar ook een Joodse rabbi en een imam. Ze spraken over het belang van sociale rechtvaardigheid, het verminderen van ongelijkheid en discriminatie, en het belang van actie rond het klimaat.