VS-president Donald Trump schrapt Soedan van de terreurlijst als het slachtoffers van terrorisme betaalt

De VS had ook aangedrongen op het aanknopen van diplomatieke relaties met Israël, maar daarvan is blijkbaar geen sprake. De overgangsregering in Khartoem had eerder gezegd dat het wachten zou zijn op verkiezingen voor een nieuwe regering ergens rond 2022 vooraleer daar een beslissing kan over genomen worden. Trump had Soedan graag -en zeker voor de verkiezingen- doen aansluiten bij de Verenigde Arabische Emiraten en het kleine staatje Bahrein die onlangs vrede met Israël hebben gesloten.