Gazon zeisen zit in de lift: "Het gaat veel makkelijker dan maaien en je stoort er de buren niet mee" 

Afgelopen weekend was er een opleiding in de vallei van de Zwarte Beek in Lummen, in opdracht van de provincie Limburg, en daar kwam heel wat volk op af. Want werken met een zeis is helemaal "in". De opleiding werd gegeven door Zeis en Bijl, het bedrijf van Kevin Lambeets. En het is opvallend hoeveel mensen er opnieuw met een zeis willen werken.

"Er wordt veel verteld over de wilde bijen en de vlinders die het niet zo goed doen. En mensen willen dan zelf aan de slag gaan in hun tuin", gaat Lambeets verder. "Ze leggen dan een bloementuin aan of laten een stukje verwilderen, en al snel komen ze dan tot de conclusie dat het toch niet zo evident is om zoiets met een grasmaaier te maaien. Een bosmaaier maakt te veel lawaai, en automatisch wordt er dan wel aan zeisen gedacht. En zo komen ze dan vaak bij ons terecht; om een opleiding te volgen."