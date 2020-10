Tweede wolf doodgereden in Oudsbergen: "Dat is jammer genoeg de tol van het verkeer"

Rond 6 uur vanmorgen is op de baan van Gruitrode richting Meeuwen een tweede wolf aangereden. De jonge wolf komt uit de roedel die vorige week ook al een wolf is verloren, zegt Sil Janssen van het Natuurcentrum van Oudsbergen: “Het is een van de vier welpen waarvan er nu nog twee over zijn. We hebben geen uitgebreid onderzoek gedaan, maar volgens ons was het dier op slag dood. Een kwartier na de aanrijding was de politie er, maar het dier was al overleden.”

(lees verder onder de foto)