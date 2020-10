Vogelaars spotten zeldzame velduil in Webbekoms Broek: "We hopen dat hij nu ook blijft broeden"

"De velduil is een heel zeldzame vogel in onze streek. We gaan jaarlijks op uitstap naar de Uitkerkse Polder (een natuurgebied in Blankenberge n.v.d.r.) om hem te kunnen spotten, maar dat zal nu dus niet meer moeten", lacht vogelkenner Luc Cieters. "Nee, de kans is klein dat hij ook in de buurt zal blijven. Maar we houden het goed in de gaten en hopen natuurlijk dat hij hier ook zal komen broeden, net als in de Uitkerkse Polder."