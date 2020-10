Zit je met een liedje in je hoofd en je wilt weten wat het is? Ook Google kan het nu opzoeken als je het neuriet

Google heeft de nieuwe zoekmethode vorige week voorgesteld. Ze is beschikbaar via de app van Google en via Google Assistant. Als je het liedje 10 tot 15 seconden neuriet, fluit of zingt, gaat de zoekmachine op zoek naar mogelijke resultaten. Je krijgt verschillende liedjes voorgesteld en er staat ook bij hoeveel kans er is dat dit het liedje is waar je naar op zoek bent. Volgens Google hoef je niet toonvast te kunnen zingen.