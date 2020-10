(Ex-)zorgverleners getuigen: "Mentaal niet klaar voor de tweede golf" en "Gestopt want het werd gewoon te zwaar"

Hoe is de situatie nu in de ziekenhuizen?

De drukte in de meeste Vlaamse ziekenhuizen valt voorlopig relatief mee. Al worden op veel plaatsen de niet-dringende ingrepen uitgesteld en zien ze zo goed als overal het aantal COVID-patiënten stelselmatig toenemen. Voorlopig levert dat vooral in Limburg problemen op. In het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk liggen de voor COVID-voorziene bedden op de intensieve zorg zo goed als vol.

Op andere plaatsen is wel nog plaats, al valt wel te horen dat "de situatie razendsnel verandert". Bij het UZ in Gent bijvoorbeeld is een lijst aangelegd met 170 studenten geneeskunde die kunnen inspringen als het te druk zou worden. Ook in andere ziekenhuizen worden de plannen stilaan uitgerold om een versnelling hoger te schakelen.

In Brussel en vooral Wallonië is de situatie veel erger. De nog beschikbare bedden in Luik bijvoorbeeld zouden tegen het einde van de dag bezet kunnen zijn. "Het water staat ons aan de lippen", zegt ook Marc Noppen CEO van het UZ Brussel aan VRT NWS. "Voorlopig kunnen we het nog aan, maar dat kan elke dag kantelen."