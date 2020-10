Zwembad Kapermolen in Hasselt gaat minstens een week dicht: twee personeelsleden besmet met corona

Twee personeelsleden hebben positief getest op COVID-19 en enkele anderen vertonen symptomen. De stad wil geen risico nemen en sluit daarom het zwembad, minstens tot zondag. Iedereen die in contact is gekomen met de besmette personeelsleden zit nu in quarantaine en wordt getest. Aan mensen die onlangs zijn gaan zwemmen in Hasselt wordt gevraagd alert te zijn op symptomen.