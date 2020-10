100 café- en restaurantuitbaters uit Ieper zetten chrysant voor gesloten deur: "Teken van rouw"

De horeca-uitbaters uit Ieper zijn in rouw en dat hebben ze laten merken door chrysanten voor de deur van hun zaak te plaatsen. Vooral de uitbaters van restaurants snappen niet waarom ze geen gasten meer mogen ontvangen. Ze hebben na de lockdown flink geïnvesteerd om klanten op een veilige manier te kunnen ontvangen. En dat is ook altijd relatief goed verlopen.

"De horeca krijgt nu wel een compensatie van de overheid, maar dat geld had beter besteed kunnen worden", zegt Natascha Filliers van hotel Ariane. Bij dat hotel is ook een restaurant. "Ze hadden dat geld beter gebruikt om in te zetten op sensibilisering en om gerichtere controles te doen. De overheid moest volgens mij strenger optreden tegen de café- en restaurantuitbaters die geen rekening hielden met de regels. Nu zijn we allemaal gestraft en dat is verschrikkelijk."