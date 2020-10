Na zeven scouts nu ook 17 spelers van VK Linden besmet met coronavirus

In Linden, bij Lubbeek, zijn 17 van de 20 spelers van VK Linden besmet met het coronavirus. De spelers zitten nu in quarantaine om verder verspreiding van het virus te voorkomen. Vorige week werd ook de scouts van Linden getroffen, toen bleek dat zeven leden positief testten. 70 andere leden wachten nog op de uitslag van de test. Toch hebben de twee zaken niets met elkaar te maken, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA): "Ze zijn gaan voetballen in Sint-Ulriks-Kapelle in het Pajottenland, en daar is het misgelopen. De spelers hebben moeten douchen in heel kleine en smerige douches, en daar moet het fout gelopen zijn. Nu zitten ze allemaal in quarantaine, 17 van de 20 spelers van de A-ploeg."