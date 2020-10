187 senioren van flatgebouw in Wemmel in quarantaine: "Het OCMW zal maaltijden voor de deur zetten"

"Op dit moment hebben vijf bewoners positief getest op COVID-19", zegt OCMW-voorzitter Armand Hermans. "Gezien de interactie tussen de bewoners, is beslist om iedereen in quarantaine te plaatsen, in afwachting van een volgende test. Volgende maandag zullen àlle bewoners getest worden en dan kunnen we zien of het om een grote uitbraak gaat en of we de quarantaine al dan niet verlengen."