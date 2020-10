Agrivoltaics of hoe je met zonnepanelen in een boomgaard peren én elektriciteit kan oogsten

De perenbomen van teler Jan Van der Veken hebben een klein afdakje gekregen, zo lijkt het wel. Boven de bomen steken rijen van zonnepanelen uit. Ze zijn ongeveer twee meter breed en bestaan uit een reeks van panelen in de vorm van een zadeldak. Dat is de beste manier om de wind te trotseren. De installatie in Bierbeek is geplaatst op de palen waar normaal de hagelnetten aan hangen. De fotovoltaïsche cellen zijn gedeeltelijk transparant zodat ze ook zonlicht doorlaten. In totaal is 30 procent van de oppervlakte bedekt.