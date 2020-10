Antwerpse haven ontevreden met escaperoom over drugssmokkel, zaakvoerder verbaasd: “Havenbedrijf en politie zijn hier zelf al op teambuilding geweest”

De Antwerpse havenwereld is ontevreden over een escaperoom over drugssmokkel in de Antwerpse haven. Het doel van het spel is om binnen het uur drugs te verschepen van de haven naar andere delen in de wereld. “Een verkeerd signaal”, vinden ze bij de haven. Volgens de eigenaar is er niets aan de hand. “De actualiteit heeft ons helaas ingehaald, want dit concept bestaat al drie jaar”, klinkt het.