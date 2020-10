Wanneer komt de eerstvolgende tram? Is de batterij van de dichtsbijzijnde deelauto nog opgeladen? Ook die info vind je nu op Slim naar Antwerpen 

Op de interactieve kaart kan je meteen zien welke vervoersmiddelen in de onmiddellijke omgeving te vinden zijn. Je kan daarbij aanduiden of je 5 minuten of meer wil wandelen en in welke vervoersmiddelen je geïnteresseerd bent. Bij bussen en trams kan je nagaan wanneer ze precies aan de halte zullen zijn. Bij de stadsvelo's kan je bekijken of er wel genoeg fietsen staan in het station van je keuze. En wil je liever een deelauto, of -step dan kan je zien of de batterij van het voertuig nog voldoende geladen is.