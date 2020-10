Basisschool in Zwalm helemaal dicht na coronabesmetting: "Bijna 200 kinderen naar huis gestuurd"

"Het CLB heeft enorm goed werk geleverd", zegt Wildemeersch nog. "Er was eerder al 1 leerkracht besmet, maar dan kregen we berichten over nieuwe besmettingen. We beseften dat we snel zouden moeten handelen en dat we klassen zouden moeten sluiten. Uiteindelijk is beslist om de school helemaal te sluiten." De school had dit weekend ook een afhaaleetfestijn gepland. Dat wordt uitgesteld.