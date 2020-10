Statisticus die eerder al zomerse opflakkering voorspelde: "Rond 1 november kunnen we kentering beginnen te zien"

Barbé wil dan ook niet defaitistisch zijn. "In die modellen zitten ook what else en what if-scenario's. Welke andere mogelijke paden zijn er nog en welke paden zijn er als we iets veranderen? Er zijn nu nieuwe maatregelen, voor we het effect op de hospitalisaties kunnen zien, moeten we 10 tot 14 dagen wachten. Vanaf dan kan je een buigpunt beginnen op te merken in de cijfers."

"Tussen 25-26 oktober en 1 november verwacht ik een kentering te kunnen beginnen zien", zegt Barbé. "De demping kan zich vanaf dan inzetten. Na die demping kunnen de cijfers nog wel doorgroeien, maar elke dag wat zachter. Het is afwachten of die exponentiële groei dan breekt. En dan kan je op een plateau terechtkomen."

Wat er exact na die piek gebeurt, is volgens Barbé nog niet duidelijk te voorspellen. "Er zijn modellen die zeggen dat de groei wat langer aanhoudt, anderen zeggen dat de groei sneller daalt. Maar dat is veel verder in de toekomst. En daarvoor moeten we eerst meten."