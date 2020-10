Brugge haalt "antiknuffelaffiche" weg na ophef op Facebook: "We hebben inschattingsfout gemaakt"

De "antiknuffel-affiches" op 't Zand en op andere drukke plaatsen in Brugge waren bedoeld om de sociale distancing nog eens onder de aandacht te brengen, want er zijn nog altijd veel jongeren die te dicht bij elkaar staan of op elkaars schoot zitten. Dat mag nu niet door de coronacrisis. Maar de boodschap is bij veel Bruggelingen verkeerd aangekomen. Daarom gaat de stad de "antiknuffelaffiches" weghalen.

"Er is inderdaad wat ophef ontstaan over onze campagne", zegt schepen van Jeugd en Preventie, Mathijs Goderis (SP.A). "We hebben deze campagne opgestart met de beste bedoelingen, maar als je het uit de context trekt dan kan het inderdaad verkeerd overkomen. Voor alle duidelijkheid: natuurlijk mag je knuffelen met je partner, gezinsleden of dat ene knuffelcontact. We mikten nu vooral op jongeren van 10 tot 29 jaar, die vaak in groep bij elkaar staan of op elkaars schoot zitten."