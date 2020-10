Canadese mijnstadje Asbestos gooit link met asbest overboord en heet voortaan Val-des-Sources

Asbestos is een stadje van bijna 7.000 inwoners in de Canadese provincie Québec, zo'n 150 kilometer ten oosten van Montréal. Het kreeg zijn huidige naam - Asbestos is het Engelse woord voor asbest - in de 19e eeuw, verwijzend naar de Jeffrey-mijn, ooit de grootste asbestmijn ter wereld. In 2012 werd de mijn gesloten.