Circulatieplan Meise wordt opnieuw bekeken na protest inwoners en handelaars 

Hoewel het nog maar ging om een voorontwerp, was er toch al heel wat protest tegen het nieuwe circulatieplan voor het centrum van Meise. Met onder meer een petitie met 2.600 handtekeningen. Zowel handelaars als inwoners vreesden namelijk dat het voorstel het definitieve plan zou worden. Er was, naast bereikbaarheid en het verdwijnen van parkeerplaatsen, vooral veel te doen rond een knip voor het autoverkeer in het centrum.

Maar alles wordt nu on hold gezet, en er komt een nieuw en vooral breder overleg zegt burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA): "Er is nog niets beslist, er is nog niets definitief. We willen nu alle info verzamelen en bekijken op basis van de vele opmerkingen, en het studiebureau gaat alle adviezen grondig nakijken om daarna een nieuw voorstel voor te leggen."