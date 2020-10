Congo: Beni vreest voor nieuwe golf van geweld na massale   gevangenisontsnapping

Mogelijk heeft de gevangenisuitbraak ook te maken met twee gebeurtenissen van de voorbije dagen. Vorige donderdag ging de commandant van de interventiebrigade van de VN-missie MONUSCO samen met een Congolese legerchef naar de getroffen grensstreek. Hij kondigde aan dat de gemengde brigades zouden worden versterkt om de onveiligheid te verminderen.

Zo zijn er door het geweld pas nog meer dan 50 scholen in het grensgebied ontruimd en hervestigd, omdat het er te onveilig werd. De scholen in zijn ook al een toevluchtsoord voor mensen op de vlucht. Misschien hebben de rebellen die militaire versterkingen niet afgewacht.

Een ander knipperlicht is de nakende terugtrekking van de VN-missie. Gisteren tekenden de Congolese regering en de VN-gezant in Congo, David MacLachlan-Karr, een document voor de geleidelijke strategische terugtrekking van MONUSCO. De tekst ging meteen naar de VN-Veiligheidsraad in New York. De VN-Blauwhelmen, die al sinds 1999 in Congo aanwezig zijn, zijn er tot nogtoe niet in geslaagd de Congolese burgers afdoend te beschermen. Of het Congolese leger dat wel kan, is een andere vraag.