Geen fuif of eetfestijn, hoe groot is de corona-impact op de jeugdbeweging? "We gaan geen groepen failliet laten gaan"

Bij de KSA horen we ongeveer hetzelfde verhaal. "We merken een ongelofelijke veerkracht bij onze vrijwilligers, maar die is niet oneindig", zegt Benjamin Verhegge van KSA. "Al het leuke wordt voor een stuk afgenomen en dat vergt ook wel veel energie." De nationale leiding biedt zoveel mogelijk ondersteuning aan, maar voor de lokale groepen is het geen evidente tijd. "Gemotiveerd blijven is niet simpel. Dat geldt voor alle sectoren, maar in het jeugdwerk is dat zeker niet evident omdat dit om een vrijwillig engagement gaat."