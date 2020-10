CEO van failliete modegroep FNG vrij onder voorwaarden

FNG was het moederbedrijf van onder andere Brantano. In de zomer ging het failliet. Topman Dieter Penninckx, die ook bekend is als voorzitter van voetbalclub KV Mechelen, werd daarop in verdenking gesteld van fraude en manipulatie van de beurskoers van FNG. Een maand geleden werd hij aangehouden omdat hij zijn voorwaarden had geschonden.

Twee weken geleden wilde de raadkamer van Mechelen hem al vrijlaten, maar het parket ging in beroep. Nu heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist dat hij toch vrij mag gelaten worden onder voorwaarden.