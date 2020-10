Directeur college Essen over code oranje voor onderwijs: “Belangrijk dat iedereen mag blijven komen”

In sommige gevallen kunnen scholen er toch voor kiezen om leerlingen vanaf het derde middelbaar afstandsonderwijs te geven. “We hebben in het verleden al eens gehad dat zo’n vier of vijf leerlingen thuis moesten blijven, omdat ze in contact waren gekomen met een besmet persoon. Zij konden dan via de computer of via een tablet de lessen volgen, terwijl de rest van de leerlingen gewoon in de klas zat. Als de overgrote meerderheid van de leerlingen thuis in quarantaine moet blijven, dan moeten we nadenken om iedereen van die klas afstandsonderwijs te geven”, zegt Goorden.