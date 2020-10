Internationale donorconferentie voor hongerlijdende Sahelbevolking: EU maakt 43 miljoen vrij, België 8 miljoen

Natuurgeweld als gevolg van de klimaatverandering en ook terrorisme en ander geweld maken de bevolking uiterst kwetsbaar. De coronapandemie doet daar nog een schep bovenop. In de grensoverschrijdende regio Burkina Faso, Mali en Niger is het aantal ontheemden in minder dan twee jaar tijd gestegen van 70.000 tot 1,4 miljoen en nemen de schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, waaronder geweld tegen vrouwen en kinderen, toe. Naar schatting 6 miljoen mensen zijn in extreme armoede vervallen.



De organisatoren van de conferentie hopen 1 miljard dollar in te zamelen (zo'n 850 miljoen euro), nodig om de noodhulp voor de drie landen te financieren. De Europese Unie belooft 43 miljoen euro te zullen vrijmaken, voor noodhulp en ontwikkelingshulp. België trekt zelf nog eens 8 miljoen euro uit. Dat heeft staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (SP.A) bekendgemaakt. 2,5 miljoen is bestemd voor Mali, 2,5 miljoen voor Niger en 3 miljoen voor Burkina Faso. Het geld wordt verdeeld via het Internationale Rode Kruis en het Hoog Commisariaat voor de Vluchtelingen van de VN. Met de reeds bevestigde 10 miljoen voor deze drie landen komt de totale Belgische humanitaire hulp aan de regio in 2020 op 18 miljoen euro.

De organisatoren willen niet enkel geld inzamelen, maar de internationale gemeenschap ook bewust maken van de onderliggende oorzaken van de ellende in de Sahel: toenemende onveiligheid, conflicten, zwak bestuur en een gebrek aan ontwikkeling. De huidige situatie in de Sahel is het gevolg van het feit dat deze oorzaken niet of slecht aangepakt worden, aldus de VN. Kitir onderschrijft die gedachte: "Humanitaire hulp redt levens, maar om een duurzaam einde te maken aan het lijden van de getroffen bevolking zijn politieke en langetermijnoplossingen nodig."

Bekijk een reportage van onze Afrikajournalist Stijn Vercruysse in Burkina Faso (Terzake, 19/10/2020):