Deense "duikbootmoordenaar" Peter Madsen ontsnapt (even) uit de gevangenis 

De Deense "duikbootmoordenaar" Peter Madsen is vanmorgen ontsnapt uit de Herstedvester-gevangenis in Albertslund, Denemarken. Hij werd even later gelokaliseerd door de politie. Madsen, die bekend was als uitvinder, zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall.