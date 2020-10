Europese primeur UZ Leuven: borstreconstructie met eigen buikweefsel met hulp van robot

In de onmiddellijke toekomst zou elke maand één patiënt met de nieuwe techniek geopereerd kunnen worden. Dat lijkt niet veel, maar daar zijn twee redenen voor, zei dokter Vandevoort, die zo'n 120 borstreconstructies per jaar uitvoert, aan VRT NWS.



Een eerste reden is dat de nieuwe techniek nog in een ontwikkelingsfase zit en men een vergelijkende studie gaat uitvoeren om na te gaan of de robotgeassisteerde techniek inderdaad substantiële voordelen biedt voor de patiënt. In die studie zal de nieuwe techniek rechtstreeks vergeleken worden met de klassieke technieken.

De tweede reden is dat de operatiekamer voor robotchirurgie zeer in trek is bij tal van medische disciplines en dat ze dan ook drukbezet is. Als uit de vergelijkende studie, en mogelijk uit ook andere studies, blijkt dat de nieuwe techniek wel degelijk betere resultaten geeft, is het de bedoeling op langere termijn meer borstreconstructies met de hulp van een robot uit te voeren, zo zei Vandevoort.

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het UZ Leuven en een telefoongesprek met dokter Vandevoort.