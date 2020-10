Familiedrama in Blankenberge: zoon steekt moeder neer en daarna zichzelf

Het familiedrama speelde zich rond 19.30 uur af in een woning in de Prinsenlaan in Blankenberge. Voorbijgangers troffen plots een oudere vrouw aan haar voordeur aan. Ze was hevig aan het bloeden. “De vrouw kon nog praten, maar was er ernstig aan toe. We hebben meteen geprobeerd haar te helpen”, klinkt het bij een buurtbewoner.

Nadat de vrouw verwond werd, bracht de man ook nog zichzelf enkele messteken toe. Daardoor werd hij door de politiediensten als erg gevaarlijk beschouwd. “Een aantal agenten drongen de woning binnen en probeerden de man te overmeesteren. Hij was gewond, maar toch kon hij zich nog hevig verzetten tijdens zijn arrestatie", zegt de buurtbewoner nog.

Zowel de moeder als de zoon waren ernstig gewond. Ze moesten allebei naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging. De politie onderzoekt de steekpartij.