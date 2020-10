Fietser komt om bij ongeval met vrachtwagen in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is deze ochtend een dramatisch ongeval gebeurd waarbij een fietser om het leven is gekomen. Het zou gaan om een jonge vrouw. Het ongeval gebeurde rond 9.15 uur op het kruispunt van de Plezantstraat met de Guido Gezellelaan. Daar is een oversteekplaats waar fietsers in beide richtingen de weg kunnen kruisen. De fiets kwam er, om nog onduidelijke redenen, onder een vrachtwagen terecht. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden verder te onderzoeken, mogelijk ging het om een dodehoekongeval. Door het ongeval was de omgeving een tijd lang afgesloten en was er ook lokale verkeershinder.