Wintereditie Antwerpse Sinksenfoor afgelast, foorkramers teleurgesteld: “Als pretparken open mogen, waarom wij niet?”

“De laatste maanden hebben we verschillende scenario’s op tafel gelegd om de Sinksenfoor toch mogelijk te maken”, zegt schepen Peter Wouters (N-VA). “We gingen werken met verschillende delen waar telkens 400 mensen per keer welkom waren.” Sinds begin deze week zijn de coronamaatregelen echter aangescherpt. Kermissen mogen nog plaatsvinden, maar met niet meer dan 200 bezoekers per keer.

“Dat is voor de foorkramers niet langer rendabel”, aldus Wouters. “Op een gewone kermisdag ontvangen we zo’n 30.000 bezoeker. Dat kun je niet opdelen in blokken van 200 man. En zo’n beperkt publiek in een ruimte als Park Spoor Oost, dan kan je al evengoed verstoppertje spelen.”