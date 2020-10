Minister Vandenbroucke (SP.A) over nieuwe teststrategie: "Je moet het haalbaar houden in deze ernstige situatie"

"We testen méér dan in andere landen", aldus Vandenbroucke. "Tot nu toe hadden we qua tests een zeer brede en zeer ambitieuze strategie." Maar dit blijkt dus niet vol te houden. "We zijn onze huisartsen het leven onmogelijk aan het maken - die mensen moeten hun gewone werk ook nog kunnen doen - en de labo's moeten de grondstoffen nog kunnen kopen. Je moet het dus haalbaar kunnen houden in deze zeer ernstige situatie."

En dus moeten er prioriteiten worden gesteld: tests voor mensen met symptomen, voor groepen mensen waarbij er uitbraken zijn (bvb. in woonzorgcentra of voetbalploegen) en preventieve tests voor wie in een woonzorgcentrum of in een ziekenhuis wordt opgenomen.