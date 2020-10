Fysieke beperking in tijden van corona: "Er is te weinig aandacht voor ons"

Hij heeft tijdens de coronacrisis extra moeilijkheden ondervonden. “Mijn ouders hebben me zo normaal mogelijk opgevoed. Ik heb altijd regulier onderwijs gedaan en zit nu ook op de PXL”, zegt Bert. “Maar nu met die online lessen ervaar ik heel veel moeilijkheden.” In het middelbaar had Bert een vrijwilliger die hem hielp, maar met de wisselende lessenroosters in het hoger onderwijs was dat niet meer mogelijk. “Nu moet ik eigenlijk op mijn medestudenten rekenen dat zij mij notities doorsturen en oefeningen willen maken met mij. Want ik kan wel naar de les kijken op de computer, maar ik kan niets noteren.”