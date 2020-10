Geen dumpingprijzen de komende weken bij Limburgse hotels

Commotie vandaag als blijkt dat een hotel in Brasschaat zijn kamers aanbiedt aan 20 euro per nacht, als mensen er ook blijven dineren. "Dat zal in Limburg niet gebeuren", zegt Ludo Geurden, voorzitter van Horeca Vlaanderen en ook uitbater van Hotel Mardaga in As. "We kunnen natuurlijk niet vermijden dat er enkelingen zijn die de kantjes eraf lopen, maar de afspraak onder de grote hotels en ketens in Limburg is dat we het spel eerlijk spelen."