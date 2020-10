Jobkantoor uit Dendermonde start met wandelsollicitatie: "Mensen zijn videogesprekken beu"

Warrot ziet ook wel enkele hindernissen in de openluchtsollicitatie. “De recruiters moeten natuurlijk een verslag maken van het gesprek. We raden hen daarom aan om een notitieboekje mee te nemen en tijdens de wandeling een aantal kernwoorden op te schrijven. Nadien voorzien we tijd om het sollicitatiegesprek verder uit te schrijven.”

Daarnaast vindt Warrot het ook heel belangrijk om haar personeel in beweging te houden tijdens deze periode. “Als recruiter spendeer je vaak uren achter je computer op zoek naar goede kandidaten. Daartussen even bewegen kan helpen om het hoofd even leeg te maken. Ook de kantoorhond zal blij zijn als hij even mee mag op wandeling.”