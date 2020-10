Vrijwilligers in As halen inwoners uit isolement door hen op te bellen

De komende weken engageert de gemeente As zich om de inwoners die hulp kunnen gebruiken in contact te brengen met 30 vrijwilligers en verenigingen. Die mensen kunnen gaan winkelen voor die inwoners, naar de apotheek of post gaan. Ze kunnen maaltijden bereiden en brengen of voor de dieren zorgen. Maar ook een briefje, kaartje of een telefoontje is welkom bij mensen die eenzaam zijn.

Het is al de tweede keer dat de gemeente As dit soort initiatief neemt, ook tijdens de lockdown in maart heeft ze dat gedaan.

Het bestuur wil ook extra inzetten op de feestdagen in december. “Dan gaat de eenzaamheid nog meer naar boven komen”, vertelt de burgemeester. “Daar zijn we nu al acties voor aan het uitwerken zodat ze voelen dat ze niet alleen zijn.”