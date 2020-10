Genk wil contactopsporing organiseren samen met de buurgemeenten

Met contactonderzoek worden mensen opgebeld die in contact zijn gekomen met een besmet persoon. Die krijgen dan adviezen over wat ze best doen om te voorkomen dat er weer anderen worden besmet met COVID-19. Genk wil nu voor dat onderzoek samenwerken met de buurgemeenten. Burgemeester Wim Dries (CD&V): “Ik denk dat vele centrumsteden de vraag gaan stellen om het wat breder te doen en dan moeten we bekijken hoe we dat kunnen organiseren. Ik hoop dat we een motor kunnen zijn om dat op vele plaatsen uit te rollen, waarbij we met vereende krachten dit contactonderzoek op lokaal niveau zo goed mogelijk kunnen doen.”