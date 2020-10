Directeur Federale Gerechtelijke Politie: "Georganiseerde misdaad kreeg minder aandacht door terreur"

Granaten in de straten van Antwerpen, ontvoeringen van minderjarigen (zoals onlangs in Limburg), afrekeningen in het Italiaanse milieu in Luik: de georganiseerde misdaad laat zich nochtans niet onbetuigd. "Dit is een zeer grote uitdaging voor ons en voor de staat in het algemeen", zegt Snoeck. Volgens hem wast de georganiseerde misdaad gigantische winsten wit door ze te injecteren in de reguliere economie. "We spreken effectief over winsten van miljarden per jaar, alleen al voor de drugshandel", zegt Snoeck.

Wie illegale winst zegt, zegt ook inkomensverlies voor de schatkist. "Het is geld dat in de legale economie wordt gepompt, bijvoorbeeld door het aankopen van luxeproducten, of via wereldwijde financiële transacties", aldus Eric Snoeck.

Bekijk hieronder het videofragment waarin Eric Snoeck het heeft over de georganiseerde misdaad in ons land en lees verder: