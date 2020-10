Grootste indoor glijbaan ter wereld van Comics Station in Antwerpen staat te koop

De glijbaan mag nu weg en dat zal via veilinghuis Vavato in Sint-Niklaas gebeuren. Tot en met 30 oktober kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen. De startprijs is 5.000 euro. “We weten niet wat we moeten verwachten. Het is een uniek stuk, maar met die hoogte is de glijbaan ook moeilijk te verplaatsen."

Misschien komt het speeltuig wel ergens in het buitenland terecht. "De attractiewereld is een internationale markt. In het verleden hebben we ook al attracties verkocht in Azië, maar ook in het Midden-Oosten. Het zou me dus verbazen mocht de glijbaan in België blijven.”