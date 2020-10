Elvis, de tamme haan die kunstjes kan, is gestolen in Torhout: "Ik was 'm net een pirouette aan het aanleren"

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat haan Elvis ontsnapt is. Hij kan namelijk niet vliegen en zat al 3 jaar in zijn hok. Het is ook uitgesloten dat hij opgegeten is door roofdieren, want er lagen geen pluimen. Bovendien hebben mensen in de buurt een vreemd lawaai gehoord op de nacht dat hij verdwenen is.

(Lees voort onder de foto)