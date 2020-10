Herdenkingsmars voor vermoorde Franse leraar: "Woede, verslagenheid, maar ook trots voor wat de leerkracht gedaan heeft"

Samuel Paty werd onthoofd omdat hij in de klas cartoons van de profeet Mohammed had laten zien tijdens een les over vrije meningsuiting. De Franse regering belooft harde maatregelen tegen islamitisch radicalisme: een moskee in een voorstad van Parijs moet alvast dicht na het verspreiden van een haatvideo.



Frankrijk eert Samuel Paty intussen als een held. Het parlement hield een minuut stilte als eerbetoon en de leraar krijgt postuum het Legioen van Eer, de hoogste Franse onderscheiding.