Testen, testen, testen, en nu niet meer? Professor Goossens: "We moeten nu even prioriteiten stellen"

Daarom dus een aanpassing: als je een hoogrisicocontact had (langer dan een kwartier en/of op minder dan 1,5 meter, red) met iemand die besmet is, of terugkeert uit een rode zone in het buitenland, word je niet meer getest zo lang je geen symptomen hebt. Dan volstaat het om in quarantaine te gaan, tien dagen, in plaats van zeven nu.

Testen, testen, testen, dat was tot nu toe het motto. Maar een aanpassing was noodzakelijk, zegt professor klinische biologie Herman Goossens. "Eind vorige week kregen we alarmerende berichten. Labo's die even alles moesten stilleggen om te verwerken wat ze al hadden, woonzorgcentra die niet genoeg capaciteit hadden om uitbraken te onderzoeken, een fabrikant die niet meer voldoende kits kon leveren aan labo's in Brussel... We moesten meer capaciteit creëren en we moesten heel snel schakelen."