Jongste schepen van Vlaanderen (23) begint aan haar eerste werkdag: "Zot dat ik nu al op deze plaats zit"

Gisteren heeft Romi Soors van de CD&V de eed afgelegd als schepen van Sport en Bibliotheek. Ze neemt daarmee de plaats in van Veerle Verboven. Maar wat opvallend is, is dat Romi Soors nog maar 23 jaar is en sinds gisteren de jongste schepen van Vlaanderen. "In september wist ik dat ik de jongste schepen zou worden. Ik ben heel dankbaar dat de gemeente Lummen mij het vertrouwen geeft om dat mandaat waar te maken", zegt de schepen.