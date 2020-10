Nazcavallei in Peru onthult nieuwe figuur: 2.000 jaar oude kat ontdekt

De Nazcavallei in Peru is een van de toeristische trekpleisters in het Zuid-Amerikaanse land, wegens de Nazcalijnen of zogenoemde geogliefen die er te bewonderen zijn. Vermoedelijk 2.000 jaar geleden trok de inheemse bevolking duizenden lijnen, honderden geometrische vormen en tientallen dierenfiguren in het zand. Het best vanuit de lucht zichtbaar, want vele figuren zijn tientallen meters lang.

Kolibries, condors, een aap, een spin, een papagaai, een hond en lama's zijn er onder meer te bewonderen. Nu komt daar ook een kat bij, van bijna 40 meter lang, tegen de flank van een heuvel. De kat was niet eerder opgemerkt, totdat een nieuwe weg werd aangelegd naar een uitkijkplatform op die heuvel, bedoeld om van daaruit meerdere Nazcalijnen te bewonderen.

Dat de kat nu pas ontdekt werd, komt doordat ze op een vrij steile helling is getekend, waardoor ze door erosie dreigde te verdwijnen. De voorbije week werd de plek opgekuist zodat de kat alsnog bewaard blijft. Volgens het hoofd van de archeologische dienst van de Nazcalijnen zou de kat tussen 500 voor Christus en 200 na Christus getekend zijn. Ze zou dus ouder zijn dan heel wat andere figuren. De argumentatie achter die bewering luidt dat op textiel uit die periode afbeeldingen te zien zijn die heel erg lijken op die van de kat.