Ook zonder "Wild, Wild Miss West's Birthday Party" is realityster Kim Kardashian op haar 40e invloedrijker dan ooit

In oktober 2016 wordt Kardashian het slachtoffer van een gewapende overval. Vijf mannen, gekleed als politieagenten, vallen haar hotelkamer in Parijs binnen en nemen juwelen (totale waarde ruim 10 miljoen euro) mee. Een ingrijpende gebeurtenis die ertoe leidt dat Kardashian in de voetsporen van haar vader wil treden en ook advocaat wil worden. "In mijn jeugd ging ik al in zijn zaken snuffelen", zegt Kardashian in een interview dat deze maand in het blad Grazia verschijnt. "Hij zei me ooit: ik denk dat je hier goed in zou zijn. Maar ik denk ook dat het erg stressered en uitputtend is. Dus als je een leven zonder stress wil, ga je best geen rechten studeren. Toch zou hij dit fantastisch gevonden hebben. Hij zou mijn studiemaatje geweest zijn."