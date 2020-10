Zelfgemaakte flitspaal in voortuin na twee weken gestolen: "Ik hoop dat de dief hem terugbrengt."

Op woensdag 7 oktober plaatste Kris Heireweg een zelfgemaakte flitspaal in zijn voortuin in de Leugestraat in Grembergen. De man vindt dat er te snel gereden wordt en wilde er zo voor zorgen dat bestuurders zouden vertragen. “Ik had gevraagd om een mobiele flitspaal te zetten, maar dat was niet mogelijk.”

Kris besloot dan maar een eigen flitspaal ineen te knutselen. "Voor het ontwerp heb ik mij gebaseerd op een andere flitspaal, die wat verderop staat", vertelt Kris aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Ik ben foto's gaan maken en heb alles opgemeten om de flitspaal er zo echt mogelijk te laten uitzien." Net zoals bij een gewone flitspaal, verschijnt er bij de zelfgemaakte paal een flitsend licht wanneer er te snel gereden wordt. Geen automatische flits, maar wel een lampje dat Kris handmatig met een knopje bedient.

