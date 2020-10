Kristof Calvo (Groen): "Als fractievoorzitter zal ik deze regeringsploeg ondersteunen"

Minister worden: dat heeft niet mogen zijn. Zijn partij besliste om niet hem, maar Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten naar de federale regering te sturen. "Ik vertel jullie geen geheim dat het niet meteen mijn ultieme ambitie was om hier vandaag te staan", zei de fractieleider tijdens het Kamerdebat over de regeerverklaring. "Ik kan maar op één manier aan politiek doen, dat is aan 150 procent zonder rancune en in vertrouwen", klonk het in "De zevende dag".

De zeewind heeft de twijfel weggeblazen. "Vanuit het parlement wil ik meewerken aan een politiek van openheid, nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid, aan het nieuwe tijdperk waar ik het over had tijdens het investituurdebat in het Europees Parlement, aan meer democratie en minder particratie", schrijft hij op Facebook.

De groene fractieleider geeft dus niet op. "Vanuit het parlement zal ik als fractievoorzitter deze regeringsploeg ondersteunen", klinkt het. "Federaal volksvertegenwoordiger zijn, en daarbij 21 ecologisten mogen aanvoeren, is een voorrecht. Ik wil dus vooral vooruitkijken." Kristof Calvo blijft dus een "enthousiaste Vivaldist".