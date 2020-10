KVC Westerlo: “Als topvirologen zeggen dat testen bij voetbalclubs niet prioritair zijn, kunnen we daar niets tegen inbrengen”

Toch zijn de coronatests bij voetbalclubs nog zinvol voor de volksgezondheid, meent hij. "Op basis van die tests hebben we binnen onze club al een quarantaine ingeroepen en het virus kunnen indijken. Hadden we dat niet gedaan, dan had het virus zich in onze club kunnen nestelen en was het mogelijk uitgebreid naar de omgeving toe." Dan maar stoppen met voetballen, is momenteel nog niet aan de orde, vindt Van Hove. "De Ronde Van Vlaanderen is ook doorgegaan, en daar zijn ook sporters aanwezig die niet op anderhalve meter afstand van elkaar fietsen. Ontspanning in het algemeen is belangrijk. Voetbal en andere sporten kunnen daartoe bijdragen."